Justin Bieber nga muzika në film

Justin Bieber ka arritur majat në industrinë muzikore duke u bërë një nga këngëtarët më të kërkuar dhe me hite të mëdha muzikore si Baby, What Do You Mean dhe Cold Water.

Dhe tani fituesi i Grammy, i cili është shfaqur në Zoolander 2 dhe CSI, dëshiron që të bëjë një hap shumë serioz në aktrim.

Një burim është shprehur se Justin ka darkuar me aktorët Adam dhe David Spade. Ai iu ka kërkuar mendim atyre mbi industrinë e filmit

“Justin por përpiqet që të marrë sa më shumë informacion mbi këtë industri. Ai dëshiron që të përfshihet në aktrim,”-u shpreh burimi për The Sun.