Justin Bieber emocionon fansat e tij

Këngëtari me famë botërore ka emocionuar fansat e tij ndërsa mbërriti në aeroportin e Milanos për të marrë pjesë në “IDays Festival 2017”.

Justin Bieber sapo ka mbërritur në aeroport ka bërë diçka të pazakontë. Ai ka ndalur që të flasë më fansat e tij të cilët nuk e prisinin këtë veprim.

Ylli kanadez do të performojë në koncertin që do mbahet në Monza që me siguri do të jetë e vështirë për tu harruar. Ai do ta ndaj skenën me Martin Garrix, Bastille dhe Alma.