Jul Deda tregon se kush e paguan që të shajë Bashën: Më dhanë një vilë…

Kush e paguan Jul Dedën që t’i dalë kundër kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha? Kjo pyetje qarkullon prej kohësh tashmë në rrethet e politikës, por edhe mes adhuruesve të tij.

Aktori është përgjigjur me një deklaratë të plotë, ku nuk e ka kursyer ironinë. Teksa thotë se ia bëjnë shpesh këtë pyetje, Jul Deda tregon se si shpërblim ka marrë aq shumë para, saqë ka siguruar jetën e nipërve e mbesave, toka në bregdet dhe një vilë në Tiranë.

Por duket se e gjitha është sarkazëm, pasi siç ka lënë të kuptohet, Jul Deda e bën gjithçka për dashurinë që ka për Shqipërinë.

STATUSI I PLOTË

Me pyesnin shpesh: “Ore ti, pse kritikon Ramen? Pse shan Rilindjen? Te ka dhene Luli lek apo do te behesh minister?”. Kurse tani me pyesin: “Po ti ça ke me Lulin? U bere me Ramen? Te jep Jozi lek, apo je i futur nga Doktori?

Pas kaq shume pyetjesh, pas kaq shume kohesh, pas kaq shume dilemash qe po e mundojne njerezimin, dilema dhe paqartesi te cilat kane futur ne konfuzion kombe dhe shtete te medha e te fuqishme te botes. Por edhe per te shuar kureshtjen e çdo shqiptari, qe sakrifikoi duke lene punet e veta per tu marre me zgjidhjen e kesaj enigme, une kam vendosur te flas. Kam vendosur te tregoj te verteten.

Te dashur kuriozer. Une i bej te gjitha keto, sepse marr lek, pa fund lek. Per te kritikuar Ramen marr 100 mije euro nga Luli. Ndersa tani, qe e kam me Lulin, jo vetem qe shkoj perdite ne Surrel dhe pi kafe me Ramen, por po siguroj jeten time dhe te niperve e mbesave te mija. Per çdo kritike marr nga nje cope toke ne bregdet, kurse per shkrimin e fundit, u mblodhen te gjithe keta kundershtaret e Lulit, shtine leket dhe me blene nje vile te Samir Mane. Ja kjo eshte e verteta. Pse kujtuat se e bej kot une? Kujtoni ju se e bej se me dhimbset Shqiperia? Jo mor vlla, vetem per lek.

Tani qe e moret vesh dhe besoj se jeni me te qete, futjuni puneve tuaja, se i keni lene pak mbas dore. Ju perqafoj te gjitheve dhe faleminderit.