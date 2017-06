Ju ftoj ta votojmë Flamur Hoxhën

Shkruan: Rexhep ShAHU

Gjatë këtij muaji isha në fushatë elektorale, në Bashkinë Kamëz, në mbështetje të kandidatit Flamur Hoxha të Partisë Demokratike, sepse e njoh, e dua dhe i besoj Flamurit dhe mundem lirisht që t’u them miqve të mi dhe gjithë atyre që më besojnë se Flamur Hoxha është përfaqësues i mirë, dinjitoz dhe meriton të jetë në parlament.

Isha hapur në fushatë, jo fshehtas, jo skutave pasi nuk besoj se jam intelektual i madh, i pavarur, nuk besoj se jam shkrimtar i pavarur dhe i paangazhuar. Dua të votoj vetë për vete e jo të votojnë lopët për mua.

Flamur Hoxha për të cilin u ftoj ta votoni të dashur miq, është njeri që e di çfarë është vuajtja, skamja, mjerimi, përbuzja, linçimi, dashuria, dora e zgjatur e mirësisë kur ke më shumë se kurrë nevojë për të. Shtatë vjeç e kanë ngarkuar në skodën e internimit pasi ia kishin pushkatuar gjyshin. Ai nuk është i përndjekur politik, por i pushkatuar politikisht.

Është njeri që e di se çdo të thotë punë, sakrificë, stërmundim, që e di se si fitohet, që din t’i gëzohet mundit e djersës së vet, njeri që i gjendet tjetrit në nevojë. T’i gjendesh tjetrit është gjë e rrallë. Është njeri që i gjendet të pamundurit, i gjendet njeriut, që nuk e shpërfill njeriun, që i mbushen sytë me lot para mjerimit, që nuk përflet, që të sheh në sy, që të dëgjon me vëmendje.

Kur mbeta pa pune dhe vendosa të merrem me botime, krijova shtëpinë time botuese “Klubi i Poezisë”. Bëmë me Izetin një listë librash të rrallë e të munguar në Shqipëri që t’i botoja. Ato libra në të gjitha mënyrat ishin refuzuar prej të gjithëve dhe nuk gjendeshin në bibliotekën shqiptare. Iu drejtova me një kërkesë me shkrim Flamur Hoxhës që ta financonte shtypjen e këtyre librave. Pranoi menjëherë.

Unë nuk fitova lekë nga këto botime, se shkolla jonë, shteti ynë, shoqëria jonë nuk janë të orientuara e të interesuara për njohjen e atyre faqeve të historisë tonë, por e ndjeva se u bëra i dobishëm për veten time, për fëmijët e mi, për lexuesin e nesërm, për albanologjinë, për shoqërinë.

Kam botuar Vlladan Gjorgjeviqin, Vaso Cubrilloviqin, Ballukxhiqin, Dimitrije Tucoviqin, Kosta Novakovicin, Justin Godartin, D’estournelles de Constant, prozën e baladat e mbledhura nga Shefqet Hoxha, etj. etj.

Qershia mbi tortë është se Flamuri pranoi me kënaqësi dhe entuziazëm të bëhet sponsor i Revistës Illz, revistë letrare e Tiranës, organ i Shtëpisë Botuese Klubi i Poezisë, të cilën e nxjerrim bashkë me mikun tim, drejtor të revistës, Izet Durakun. Dashamirësia e Flamurit bëri që revista nga 3 mujore të bëhet dy mujore dhe ai ka premtuar se illzit do të ndriçojnë gjatë jo vetëm në qiell por në faqet e revistës, pra do të jetë revistë jetëgjatë.

Këto ditë në fushatë e pashë Flamurin të qetë, të sigurt, të qeshur, kurajoz, i qartë, i drejtpërdrejtë, që nuk gënjente as mashtronte, që tregonte vëmendje e durim me çdo njeri. U jepte kartëvizita gjithë njerëzve dhe në kartëvizitat e tij shkruhet se në këtë numër telefoni do të më gjeni gjithmonë, do të jem derë e çelur gjithmonë.

Teksa e shihja Flamurin te qeshur në fushatë, që takonte papushim njerëz, shihja dhe të tjerë rreth e rrotull kësaj fushate që vranin e nuk kthjellnin asnjë ditë, sikur kishin në duart e tyre jo vetëm fatin e zgjedhjeve por fatet e globit.

Miq, ju ftoj ta votoni Flamur Hoxhën. Unë do ta votoj me krenari.