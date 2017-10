Jovanoviq: Rusia përdor Serbinë për interesa të veta

Synimi i Moskës është që sërish të kërkojë destabilizimin e regjionit, në mënyrë që të ndihmohen nacionalistët serbë, duke përjetuar edhe një herë politikën e viteve të ’90-ta, para së gjithash në raport me Kosovën.

Shefi i diplomacisë ruse, Serej Lavrov le të thotë qartë se çfarë do Moska nga ne, sikundër që ka bërë Perëndimi, deklaroi kryetari i Partisë Liberal- Demokratike, Çedomir Jovanoviq.

Lavrov më parë kishte deklaruar se ShBA-të kanë bërë presion ndaj Serbisë dhe se porosi të ngjashme ka dërguar edhe BE-ja qëkur u paraqit kriza në Ukrainë, njoftojnë mediat serbe.

“Në Serbi nuk ekziston asnjë problem i brendshëm si në Ukrainë, prandaj në vend të metaforave të pasuksesshme e të rrezikshme, le të deklarohen qartë dhe ndershmërisht”, deklaroi Jovanoviq.

“Ndonëse Moska këtë nuk e ka shprehur, si përfundim na imponohet konstatimi se nuk kanë guxim të deklarohen për synimet e vërteta të veta, duke pritur që Serbia edhe një herë të viktimizohet në emër të interesave të Rusisë. Një sjellje e tillë pasuksesshëm kamuflohet synimi i Moskës që sërish të kërkojë destabilizimin e regjionit, në mënyrë që të ndihmohen nacionalistët serbë, duke përjetuar edhe një herë politikën e viteve të ’90-ta, para së gjithash në raport me Kosovën e BeH”, vlerëson Jovanoviq, transmeton RTK.

Kështu, me një qëndrim të tillë rrënojnë synimet e vendit tonë që fuqishëm orientohet drejt BE-së, vlerësoi ai.

“Interesi i Serbisë është zgjidhja e krizës me Kosovën dhe me BeH, përmes partneritetit me vendet perëndimore, të cilat, për dallim nga Rusia, ndërmori përgjegjësinë për paqe, duke vepruar konkretisht në kryerjen e vendimeve”, theksoi Jovanoviq.

Ndërkaq, në anën tjetër, Rusia shfrytëzon Serbinë në llogari me Perëndimin, duke anashkaluar faktin se kështu viktimizon gjithë shoqërinë serbe, ngase nga kjo ka leverdi, sepse kështu realizon synimet e veta, theksoi tutje Jovanoviq.

“Një situatë të tillë na çon në kundërshti të papranueshme me BE-në dhe ShBA-të, të cilët kanë bërë të qartë që në vitin e ardhshëm duan t’i zgjidhin problemet e vështira në rajon. Kjo do të ndodhë, me ose pa ne, kjo nuk ka dilemë.”, deklaroi Jovanoviq.