Jovanoviq: Kemi vrarë Fehmi Aganin, gjysmën e familjes së Agim Çekut!

Lideri i Partisë demokratike Çedomir Jovanovic vazhdon betejat e tij politike. Ai vazhdon të mendojë se ka përgjigje për çdo pyetje, përveç ndoshta deri në masën që është e mundur që është sot ku është, fenomenin margjinal në politikën serbe kundër popullistëve në pushtet prej të cilëve tregoi shumë më tepër talent për t’u marrë me politikën, transmeton Kosova.info.

Njëri prej tyre është Aleksandar Vuçiç dhe Jovanoviç në intervistën për numrin e fundit të Nedeljnikut së pari përgjigjet në këtë pyetje: nëse ai është i hidhëruar se po lufton për një cenzus, derisa Vuçiç sundon Serbinë:”Për mua politika nuk është tërë jeta sikurse Vuçiçit, prandaj nuk kam arsye të jem hidhëruar. Unë kontrolloj frikën time dhe kjo më kufizon, kështu që nuk u tregon njerëzve të vërtetën … Është një politikë e keqe, por pa të, nuk do të kishte 60 përqind të mbështetjes. Ai tha se Kosova ofron mundësinë që në kohën e ndalur ti shmangen fatit të popullit në zhdukje. “Askend se kam pyetur cfarë duhet të bëjë kur Milosheviqi është mbyllur në shtëpin e tij me xhelat, por jam ulur në makinë dhe kam shkuar ta zgjidhë këtë. Ditën e parë të luftës kemi shkuar dhe vrarë në Prishtinë gjithcka që sihte normale. U kemi hyrë nëpër shtëpi anëtarëve të Komitetit për të drejtat njerëzore dhe I kemi nxjerrë nga banesat etërit dhe ëndrrat. Kemi prerë Fehmi Aganin, kemi vrarë gjysmën e familjes së Agim Cekut. Cdo njëri ka Haradinën e tij dhe ndonjë gropë të vet. Dhe nuk mundet kështu pafundësisht. Tani kjo zgjidhet”, ka thënë ai. Jovanoviq thotë se edhe gurri për lakra e di që e ka të drejrtë rreth Kosovës. “Deri në shtator të vitit të ardhshëm ne duhet të zgjidhim agonin e Kosovës ose amerikanët dhe Evropa do të bëjë pa ne”, tha ai. /KI/