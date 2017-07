Josa: U largova nga Tirana, pasi nuk kishte organizim

Ish-trajneri i Tiranës, Mirel Josa ka theksuar për “Shekulli” se arsyeja kryesore e largimit të tij nga drejtimi i bardhebluve erdhi si pasojë e mungesës së organizimit. Josa thekson gjithashtu se drejtuesit e klubit nuk u treguan të sinqertë sa i përket penalizmit të skuadrës në merkaton e janarit çka e zbuloi dështimi i sulmuesit Elis Bakaj. Në lidhje me të ardhmen e tij ai theksoi se është në bisedime me dy skuadra, emrat e të cilave nuk i bëri publike. Sa i përket ecurisë së skuadrave shqiptare në Europë, Josa thekson se përgatitjet duhet të kishin nisur më herët për të marë rezultate pozitive por beson shumë te Skënderbeu dhe Kukësi.

Arsyeja e largimit tuaj nga Tirana lidhet me rrëzimin e bardhebluve një kategori më poshtë?

Nuk ishte diçka e tillë. Edhe në rast se skuadra do të mbijetonte unë do të bëja bisedime me presidentin e Tiranës, Refik Halili për planet e sezonit të ardhshëm. Por në momentin që nuk shikova asnjë lëvizje ramë dakord që të mos vazhdonte më bashkëpunimi mes palëve. Megjithëse konsensusi ka të bëjë me terma ekonomike, kur të shlyhen të gjitha termat ekonomike do të shkëpusë kontratën time nga Tirana.

Ndonjë prapaskenë te skuadra bardheblu pasi atmosfera në klub nuk ishte pozitive…

Te Tirana disa gjëra nuk lëvizën të paktën ashtu siç mu premtuan mua në nënshkrimin e kontratës. Gjëja e parë që unë kërkova ishte sinqeriteti por fatkeqësisht nuk e gjeta dot. Një problem shumë i madh ishte se duhej të punoja me kontingjentin e lojtarëve që gjeta në skuadër pasi merkato e janarit ishte e bllokuar dhe drejtuesit e klubit ishin në dijeni ndërsa unë jo. Momenti i Bakajt ishte edhe skena e së vërtetës ku u publikua raporti mbi pezullimin e skuadrës. Edhe faza përgatitore ishte shumë e përgjysmuar çka ndikoi jo pak në ecurinë negative të skuadrës.

Mund të ndjekë Tirana fatin e Partizanit që pasi ra nga kategoria u rikthye fuqishëm në majën e futbollit shqiptar?

Problemi i Tiranës mbetet organizimi. Nuk mund të them që do të ketë apo jo fatin e Partizanit pasi diçka e tillë varet edhe nga financat që do të ketë skuadra në dispozicion. Mendoj se edhe në kategorinë e parë do ta ketë të vështirë. Të sigurojë një herë ngjitjen pastaj të shikojë për më tepër.

A jeni në tratativa me ndonjë klub tjetër?

Për momentin kam dy propozime. Por do të duhet disa kohë për të vendosur. Megjithatë në këto momente nuk dëshiroj të bëj publike emrat e skuadrave.

Si e analizoni ecurinë e skuadrave shqiptare në turet evropiane?

Ky është një problem që kam folur edhe më parë. Çdo skuadër duhet t’i fillojë përgatitjet në kohën dhe momentin e duhur. Duke parë fazën përgatitore që kanë zhvilluar skuadrat mendoj që Skënderbeu është ekipi më i kompletuar shqiptar së bashku me Kukësin. Janë dy ekipe mjaft cilësore me një kontingjent lojtarësh shumë të fortë. Unë kamë shumë besim te të dyja skuadrat që do të ecin gjatë në Europë.

Si e komentoni fillimin me vonesë të kampionatit shqiptar të futbollit për sezonin 2017-2018-të?

Mendoj se të gjitha skuadrat duhet të ishin riformuar deri në këto momente. Koha është e mjaftueshme për të rindërtuar skuadrat por në këto momente lëvizja e lojtarëve është pak e vështirë. Mbetet për tu parë ecuria në merkato e skuadrave.