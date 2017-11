Jonida Vokshi e “O sa mirë” pranon se është në lidhje dashurie

Një nga prezantueset më atraktive shqiptare, Jonida Vokshi, duket se është duke shijuar një romancë.

Ajo është shprehur se e ka zemrën plot, por nuk ka dhënë detaje të mëdha sa i përket të dashurit.

Bukuroshja ka refuzuar që të zbulojë detaje nga identiteti i të dashurit të saj.

Ajo pranon se e ka të vështirë të bëj dashuri me të dashurin sepse edhe ajo edhe ai jetojnë me prindërit.

“Këto tri gjëra ikam pkë të dobët. Pa gjumë nuk funksionoj, sidomos në orët e para të mëngjesit deri në 12, ushqim ha në secilin moment, dal nga studio ha 5 minuta ndonjë gjë, marr ushqim me vete në çanta”.

“Është pak e vështirë të gjej kohë për dashuri sepse jetoj me prindërit. Edhe ai me prindërit”, theksoi Jonida.

Ndryshe Jonida më parë është spekuluar se ka një romancë me Capital T./Kosova.info/