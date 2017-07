John Cena: Mezi pres të martohem

Boksieri i i ndeshjeve pa rregulla në ring, John Cena ka marrë vëmendjen e të gjithëve me deklaratën e fundit që ka bërë rreth statusit të tij.

Ai është në një lidhje të suksesshme me boksieren, Nikki Bella dhe marrëdhënia e tyre do të kurorëzohet së shpejti me martesë.

Në një intervistë për The Daily Telegraph, 40-vjecari tha: “Unë jam shumë i emocionuar që do të martohem me shoqen time të ngushtë, mezi po pres.”

Ndërkohë, mënyra se si i propozoi asaj në mes të ringut u bë virale duke marrë miliona klikime në rrjete sociale, ku të gjithë komentonin për mënyrën se si i preku momenti romantik.