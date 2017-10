Joao Mario: Ndaj Milanit duam fitore

Joao Mario paralajmëron Milan. Mesfushori i zikaltërve në prag të derbit të Madoninës shfaqet entuziast dhe i karikuar. Në një intervistë ,portugezi deklaron se skuadra në krahasim me sezonin e kaluar është më e organizuar dhe se ndaj Milanit misioni i tyre i vetëm është të fitojnë. Gjatë intervistës Joao Mario nuk harron të komplimentojë dhe teknikun Luciano Spalletti që sipas portugezit deri më tani ai ka arritur të bëjë një punë shumë të mirë.

“Po kalojmë një moment të mirë dhe duam të fitojmë përballë Milanit. Shpresoj që dhe tifozët të na ndihmojnë në arritjen e këtij objektivi. Në krahasim me sezonin e kaluar Inter ka ndryshuar shumë jemi më të organizuar. Spalletti i ka dhënë një tjetër imazh ekipit dhe puna e tij është forcë për ne. Kam biseduar me të dhe sigurisht që dhe dëshira e tij është që të fitojmë në derbi.”

Më pas mesfushori tregoi se ka patur dhe një bisedë me shokun e tij të skuadrës në Kombëtaren Portugeze që njëkohësisht është dhe sulmuesi i Milanit, Andre Silva, me të cilin në derbi do të jenë rivalë. Joa Mario u shpreh se dhe dëshira e 21-vjecarit është të fitojë në derbi, por momentalisht fokusi i tyre është kombëtarja. /ss/