Jo vetëm Valero dhe Skriniar, Interi po punon në 14 pista të ndryshime për përforcime (Foto)

Interi tashmë është në rregull me financat, ndërsa ka filluar të mendojë për përforcimet.

Borja Valero dhe Milan Skriniar janë dy lojtarët e parë që janë prezantuar te Interi.

Piero Ausilio dhe Walter Sabatini kanë filluar punën, ndërsa i pari ka thënë se do të konsultohet me këtë të dytin si për blerje ashtu edhe për shtije.

Do të flas me Sabatinin për transferimet, si në hyrje ashtu edhe në dalje. Ne kemi një zgjedhje për çdo rol. Me 31 gusht Interi do të jetë i fortë dhe konkurrues”, kishte thënë Ausilio.

Interi është në kërkim të disa lojtarëve, prej tyre edhe emra të mëdhenj të futbollit.

Dalbert (Nice)

Davinson Sanchez (Ajax)

Federico Bernardeschi Fiorentina)

Domenico Berardi (Sassuolo)

Lucas (PSG)

Grzegorz Krychowiak (PSG)

Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Thomas Lemar (Monaco)

Radja Nainggolan (Roma)

Pietro Pellegri (Genoa)

Inaki Williams (A.Bilbao)

Angel Di Maria (PSG)

Adrien Rabiot (PSG)

Alfred Duncan (Sassuolo)