Jo çdo gjë ka përfunduar mes Pajtim Kasamit dhe Nicole Scherzingerit (Foto)

Me siguri të gjithë e mbani mend historinë e dashurisë së Nicole Scherzinger me futbollistin shqiptar Pajtim Kasami.

Dyshja u panë shpeshherë bashkë dhe janë komentuar shumë, por edhe pse dukeshin çifti perfekt, lidhja e tyre nuk zgjati shumë. Ata për disa ditë u bënë çifti më i njohur në plazhet greke të Mykonosit dhe Santorinit, transmeton Telegrafi. Por, e gjithë kjo përfundoi për një javë dhe u raportua se ata më nuk janë bashkë dhe nuk kontaktojnë.

Megjithatë, Nicole dhe Kasami kanë filluar të ndjekin njëri-tjetrin në Instagram dhe të pëlqejnë fotot e njëri-tjetrit. Mbetet të shihet në ditët në vijim nëse do të rindezet romanca e tyre apo do të mbes vetëm me kaq.