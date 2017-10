Jo 4, por 3 shtatzëni në shtëpinë Kardashian

Kourtney Kardashian i dha fund thashethemeve për shtatzëninë e saj. Në një intervistë për revistën italiane ‘Grazia’ e pyetur se cili ishte lajmi më i çmendur që kishte dëgjuar për veten, ajo u përgjigj ‘Kam dëgjuar se jam shtatzënë, shkruan Kosova.info.

Ajo hodhi poshtë çdo dyshim përmes dy postimeve të saja në Twitter.

Shihni më poshtë:

Në Twitter tjetër ajo ka shtuar: ‘Po shoh në internet se jam shtatzënë në një intervistë, por kjo është nxjerrë jashtë kontekstit.’ Ka shkruar ajo.

Kournety është në lidhje me modelin Younes Bendjima prej një viti, mirëpo, çifti duket se nuk do të bëhen prindër një herë për njëherë. Duket që Kardashianët do të mbesin në kuotën e 3 shtatzënive, respektivisht, Kim, Khloe dhe Kylie. /KI/