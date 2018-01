Jevtiq merr pjesë në Lutjet e Mëngjesit në Amerikë

Zëvendëskryeministri i Kosovës, njëherësh ministër për Komunitete dhe Kthim, Dalibor Jevtiq, ka marrë ftesë që së bashku me gruan e tij të jetë pjesëmarrës në Mëngjesin Kombëtar të Lutjeve të këtij viti që mbahen më 8 shkurt në Uashington.

Zyra për Informim e Ministrisë për Komunitete dhe Kthim bën të ditur se Jevtiq gjatë qëndrimit të tij në Amerikë do të ketë një sërë takimesh me zyrtarë nga Departamenti i Shtetit, Kongresi dhe Senati, si dhe zyrtarë tjerë.

“Ministria për Komunitete dhe Kthim më pas do të informojë publikun për detajet e vizitës së Jevtiqit atje. Kjo do të jetë hera e parë që Jevtiq do të marrë pjesë në një aktivitet ku do të mbajë fjalim presidenti i SHBA-ve Donald Trump”, thuhet në njoftim. /Kosova.info/