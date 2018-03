Jevtiq kërkon përgjegjësi-Hardinaj thotë se zbatuam ligjin

Zv. Kryeministri i Republikës së Kosovës nga komuniteti serb, Dalibor Jevtiq, ka deklaruar se të hënën kur u mblodhëm në Mitrovicë nuk kishte njerëz të droguar, dhe se arrestimi i Gjuriqit nuk ka qenë vendim i qeverisë. Njëherit ai kërkoj përgjegjësi nga organet e qeverisë së Kosovës për ngjarjet e së hënën, kurse kreu i qeverisë Ramush Haradinaj, ju ka përgjigjur zëvendësit të tij, se institucionet e Kosovës kanë respektuar ligjin.

“Atë ditë janë lënduar 32 njerëz, dhe ata kishin në dorë vetëm letër dhe laps Dua të them se ne ishim më ju atëherë kur Lëvizja Vetëvendosje gjuante gaz lotsjellës. Ne ju kemi votuar e nderuar”, ka thënë në mbledhjen e qeverisë, Jevtiq.

Ai e ka pyetur zv.kryeministrin dhe ministrinë e Punëve të Jashtme Behgjet Pacolli, pse i keni ndërruar faktet, pasi që me keni thënë ndryshe ne telefon, dhe pse ndryshe keni shkruar neTtwitter.

“Unë nuk e di deri kur do të shkojmë kështu. Jemi për bisedime dhe për dialog, por jo vetëm me fjalë”, ka thënë Jevtiq, duke shtuar se do të ishte turp që secili kosovar të trajtohej në Beograd, sikurse atë dite Gjuriqi.

“Nëse ne duam pajtim se paku duhet disa gjera. Hetim duam për atë çka ndodhi me formimin e asociacioni, pasi që është obligim i kësaj qeverie”, ka thënë ai, duke shtuar se na duhet ndihma e të gjithëve që ta bëjmë Kosovën vend të të të gjithëve.

Kurse kreu I qeverisë së Kosovës, Ramush rahadinaj, ka thënë në se ngjarjet e së hënën, kanë qenë në përputhje me zbatimin e ligjit në Kosovë.

Institucionet e Kosovës, të hënë kanë respektuar ligjin, dhe se të gjitha veprimet, janë marrë në pajtim me ligjet e Republikës së Kosovës. Ne jemi për dialog dhe do të vazhdojmë në këtë drejtim”, ka thënë Haradinaj, duke shtuar se serbët janë qytetarë të Republikës së Kosovës. /Kosova.info/