Jevtiq i kërkon ambasadorit të ndihmojë në kthimin e të zhvendosurve

Zëvendëskryeministri dhe Ministri për Kthim, Dalibor Jevtiq është takuar sot me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Kristijanom Heldom, me të cilin ka diskutuar lidhur me ekonominë dhe si kthimin e të zhvendosurve.

“Unë sinqerisht shpresoj që Ambasada gjermane të ndihmojë në kuadër të aftësive të saj, që së bashku të zgjidhen problemet që qëndrojnë në rrugën e procesit të kthimit dhe të zhvillimit të një jete më të mirë për të gjithë qytetarët e Kosovës”, ka thënë Jevtiq për Ideksonline.