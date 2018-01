Jeta e rëndë e grave në periferi të Tiranës, zakonet që nuk janë shkulur

Vetem një orë rrugë larg kryeqytetit, në periferi të Tiranës, jeta e grave është tejet e vështirë.

Pavarësisht se është 56 vjeç, Xhija tregon se kështu ka punuar gjithmonë, si tek familja e saj ashtu edhe tek burri.

“Për femrat janë të gjitha, se burrat nuk mund të lajnë, s’mund të fshijnë. Edhe enët do t’i lash,edhe gjellën do ta gatuash, burri s’mund të gatuaj. Plaku i do aty gati”, rrëfen Xhije Qoku, banore e fshatit Selb.