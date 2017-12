“Jerusalemi”, Trump: Do t’ju ndërpresim fondet – Erdogan: S’na blini dot me dollarë

Shtetet e Bashkuara nuk mund ta blejnë me dollarë mbështetjen e Turqisë në votimin në Kombet e Bashkuara në lidhje me statusin e Jerusalemit. Paralajmërimi erdhi nga presidenti i Turqisë Rexhep Tahjip Erdogan, i cili në deklaratën e tij iu kundërpërgjigj homologut amerikan, Donald Trump, i cili kërcënoi se do të shkurtojë ndihmat për vendet që mbështesin rezolutën e OKB që synon të anulojë vendimin e ShBA për njohjen e Jerusalemit si kryeqytetin e Izraelit.

Erdogan nënvizoi në deklaratën e tij nga Ankaraja se vullneti i lirë nuk mund të blihet.

Erdogan: Z. Trump, ti nuk mund të na blesh me para. Shpresoj dhe pres që Shtetet e Bashkuara të mos marrin rezultatin që pret nga OKB dhe në këtë mënyrë bota do t’i japë një mësim shumë të mirë Amerikës. Si e quajnë Amerikën? Djepi i demokracisë? Shtrati i demokracisë po kërkon që vullnetet të blihen me dollarë. Z. Trump, nuk mund ta blini vullnetin demokratik të Turqisë me dollarët tuaj. Ky është vendimi ynë”

Trump kërcënoi një ditë më parë se do të ndërpresë ndihmën financiare për vendet që votojnë në favor të rezolutës se OKB e cila synon që SHBA të tërheqin vendimin për njohjen e Jerusalemit si kryeqytetin e Izraelit.

Asambleja e Përgjithshme e OKB prej 193 anëtarësh do të mbajë ditën e enjte një sesion të rrallë të jashtëzakonshëm me kërkesën e vendeve arabe dhe myslimane, për të votuar mbi një projekt-rezolutën, për të cilën të cilën Uashingtoni vuri veton në Këshillin e Sigurimit të OKB. 14 anëtarët e tjerë të Këshillit votuan në favor të rezolutës së hartuar nga Egjipti.