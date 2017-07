Jennifer Lopez tmerron fansat: E përgjakur në spital

Një foto e postuar në Instagramin e Jennifer Lopez ka tmerruar fansat e artistes së fundmi. Në fotografinë në fjalë, Lopez shihet e shtrirë në një shtrat spitali e mbuluar në gjak. Kjo ka shkaktuar panik tek një pjesë e madhe e fansave që kanë kërkuar menjëherë të dinë ç’ka ndodhur me këngëtaren.



Mirëpo, shpjegimi pas fotos tronditës enë pamje të parë ndodhet në përshkrimin me hashtag-e që vetë ajo ka bërë, ku ka sqaruar se fotoja është thjesht një imazh i shkëputur nga xhirimet e seralit “Shades of Blue”, në të cilin Lopez ka një rol protagonist.

