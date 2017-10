Jennifer Garner në shoqërinë e Joe Biden

Aktorja e famshme, Jennifer Garner, u pa së fundmi në shoqërinë e Joe Biden, ish-zëvendëspresidentit demokrat amerikan. Kjo tërhoqi edhe vëmendjen e të gjitha mediave, raporton Kosova.info.

Biden dhe Garner u panë së bashku në një mbrëmje bamirësie të organizuar në New York. Garner rrëzëllente me paraqitjen e saj e veshur me një fustan elegant. Në anën tjetër, Joe Biden ishte ne shoqërinë e bashkëshortes së tij, Jill Biden.

Mirëpo, ajo që kuptojmë është se arsyeja e takimit të tyre është në kuadër të galaksionit të pestë vjetor të Save The Children Illumination në Muzeun Amerikan. /KI/