Javë me shi, borë dhe erëra

Sipas IHK-së, vendi ynë do të karakterizohet me mot të ndryshueshëm, i përcjellë me shi, borë dhe erëra. Reshje më intensive priten të jenë kryesisht në male në jug, jugperëndim dhe veriperëndim të vendit, kurse pjesët tjera që janë me lartësi më të ulët mbidetare do të kenë reshje me intensitet më të ulët.

Si pasojë e depërtimit të masave ajrore me presion të ndryshueshëm dhe jostabil, tri ditët e para të javës do të jenë kryesisht me vranësira të çrregullta dhe të dendura, kurse nga dita e enjte parashihen të vijnë masat e ftohta të ajrit me origjinë polare të cilat do të ndikojnë në uljen e temperaturave minimale.

Temperaturat minimale gjatë kësaj periudhe parashihen të lëvizin nga -10 deri -3, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet -2 deri +7 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga veriu dhe veriperëndimi me shpejtësi deri 12m/s. /KI/