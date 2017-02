Javë me diell dhe vranësira të pjesshme

Fushat me presion të ndryshueshëm (labil) do të jenë prezent gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit. Në këtë gjendje meteorologjike do të mbajë mot me diell dhe vranësira të pjesshme të cilat ditën e mërkurë vende- vende do të sjellin reshje shiu.

Vlerat minimale të temperaturave do të lëvizin ndërmjet 0- 4 gradë Celsius, ndërkaq maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 14-17 gradë Celsius.

Do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi deri 9m/s. /KI/