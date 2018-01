Javë kryesisht me diell dhe vranësira të pjesshme

Fushat me presion të lartë atmosferik do të vazhdojnë të mbesin mbi rajonin tonë edhe për tri ditët e para të javës. Në këto kushte do të mbajë mot kryesisht me diell dhe vranësira të pjesshme.

Nga pasditja e së enjtes një front nga drejtimi i lindjes me presion të ulët do të depërtoj mbi vendin tonë duke kushtëzuar mot me vranësira të çrregullta të cilat vende-vende do të sjellin reshje shiu.

Temperaturat minimale gjatë kësaj periudhe do të lëvizin nga 0 -3 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin nga 6-12 gradë Celsius.

Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja, kurse të premten nga verilindja shpejtësia maksimale e së cilës mund të arrijë deri 9m/s. /Kosova.info/