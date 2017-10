Javë kryesisht me diell dhe vende –vende me vranësira të shpërndara

Sipas IHK-së, gjatë këtyre pesë ditëve të ardhshme do të mbajë mot kryesisht me diell dhe vende –vende me vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 2-7 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 16-21 gradë Celsius.

Në viset malore temperaturat minimale do të lëvizin nga 1-5 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës do të lëvizin ndërmjet 12-17 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike gjatë gjithë kësaj periudhe do të shënoj ngritje graduale.

Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes dhe jugperëndimit me shpejtësi maksimale deri 6m/s. /KI/