Javë e acartë

Nga ditë e hënë deri të mërkurën vendi ynë do të vazhdoj të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me origjinë polare.

Nga pasditja e së mërkurës pritet të vijnë masat e ajrit nga ana e jugperëndimit të cilat do të zbusin këtë gjendje të acarit. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -22 deri -17 gradë Celsius, kurse temperaturat maksimale parashihen të lëvizin ndërmjet -11 deri në 1 gradë Celsius.

Reshje bore të intensitetit të dobët vende-vende do të ketë ditën e hënë dhe të martën. Shtypja atmosferike do të mbetet mbi vlerat e normales. Temperaturat më të ulëta parashihen të jenë të mërkurën. Do të fryjë erë nga verilindja dhe jugperëndimi me shpejtësi deri në 6m/s. /KI/