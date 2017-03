Jashari: Politika zyrtare na la pa fytyrë

Djali i komandantit legjendar Ademi Jashari, Lulzim Jashari, ka qenë shumë kritik ndaj përfaqësuesve të institucioneve të vendit, të cilët ka thënë se po kërkojnë normalizim dhe pajtim me Serbinë dhe ka pyetur “si mund të ketë pajtim me ata që mundohen ta zhdukin Kosovën?”.

Në akademinë përkujtimore kushtuar 19-vjetorit të Epopesë së UÇK-së, në emër të familjes Jashari ka folur Lulzimi, i cili ka thënë se, pas një historie të dhimbshme, po bëhen dy dekada nga fitimi i lirisë dhe nëntë vjet nga pavarësia.

Jashari tha se krenohen me ata që për ideal patën lirinë, por ai tha se sot Kosova përfaqësohet nga individë që nuk udhëhiqen nga idealet e atyre që ranë.

Lulëzim Jashari tha se deputetët dhe e përfaqësuesit e institucioneve kanë harruar traditën, pasi shqiptarët kanë ditur të tregohen syçelë dhe porositi se kështu duhet të tregohen edhe tani.

Jashari tha se qeveritarët po e lënë Kosovën pa fytyrë sepse, sipas tij, institucionet e Kosovës po kërkojnë normalizim dhe pajtim me Serbinë. Ai pyeti se si mund të ketë pajtim me ata që mundohen ta zhdukin Kosovën, me ata që nuk ka kërkuar falje për krimet e bëra?

Ai vlerësoi se sot e keqja është shtrirë në institucionet e Kosovës, por duhet të ndalohet.