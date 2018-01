Janova: nuk jam emëruar këshilltar në qeveri

Një fotografi e publikuar nga Pajtim Kleçka në profilin e tij në Facebook, ku prezanton të përfshirin në rastin e ish-studentëve dhe ish-asistentëve të akuzuar për shitje të provimeve dhe regjistrimeve të paligjshme në Universitetin e Prishtinës, Arian Janovën, si këshilltar politik në Qeverinë e Kosovës, ka dalë të jetë një “hajgare”.

Arian Janova ka mohuar për Insajderin se ai është emëruar këshilltar politik në Qeverinë e Kosovës.

“Nuk jam emëruar këshilltar politik në Qeveri dhe as nuk jam në negociata për një gjë të tillë”, ka thënë Janova.

Sipas tij, ai së bashku me Kleçkën një ish-punëtor në Ministrinë e Arsimit, kanë qenë në vizitë tek miku i tyre, Valmir Gashi, i cili është këshilltar i ministrit të Arsimit, Shyqyri Bytyqi.

“Postimi i mikut tim Pajtimit ka qenë më humor kur e ka shkruar se është takuar me dy këshilltar politik të Qeverisë”, ka thënë Janova.

Arian Janova, nga Gjykata Themelore e Prishtinës ishte dënuar me 8 muaj burg nga gjykimi në rastin e ish-studentëve dhe ish-asistentëve për marrje ryshfeti në regjistrimin e studentëve të UP-së, por ishte shpallur i pafajshëm nga Gjykata e Apelit për shkak se Janova dhe të tjerët nuk kanë pasur pozita udhëheqëse në UP e rrjedhimisht nuk kanë mundur të ndikojnë në provimet dhe regjistrimet në UP.