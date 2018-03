Janjiq: ShBA-ja dhe Gjermania pjesë e formatit të ri të dialogut

Formati i ri i bisedimeve Kosovë – Serbi, në esence, sipas analist serb Dushan Janjiq, do të thotë intensifikim të bisedimeve që do të përgatiten nga negociatorë politikë dhe që do të përfundohen me disa takime mes Presidentëve.

Kështu, sipas zotit Janjiq, shkurtohet koha e bisedimeve, numri i pjesëmarrësve në bisedime, ndërsa rritet kredibiliteti i atyre që nënshkruajnë marrëveshjet. Formati i ri do të thotë njëkohësisht edhe pjesëmarrja në bisedime e dy vëzhguesve: njëri nga ShBA-ja dhe tjetri nga Gjermania.

Në kuadër të ndryshimit të formatit të dialogut Kosovë – Serbi, që tani do të udhëhiqet nga Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë, Aleksander Vuçiq, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, do të ketë elemente të reja.

Dialogu do të vëzhgohet edhe nga dy vëzhgues, njëri nga ShBA-ja dhe tjetri nga Gjermania. Kështu tha analisti politik serb Dushan Janjiq, raporton, Tanjug, transmeton rtklive.

Vendet e Kuintit, sipas Janjiqit kanë vendosur që kjo çështje, e cila është tejzgjatur, të marrë fund, ka thënë Janjiq. Ai konsideron se vendimi i vendeve të Kunit është një reagim i mirë, ashtu siç është rasti i vizitës së zonjës Mogerini në Beograd.

Ngjarjet e fundit, si vrasja e Oliver Ivanoviqit dhe arrestimi i Gjuriqit, sipas Janjiqit, kanë dëshmuar se ekzistojë mundësi serioze për destabilizimin e Kosovës.