Janjiq: Lista Serbe nuk do të jetë pjesë e Qeverisë së Kosovës

Analisti serb, Dushan Janjiq beson se Kuvendi i Kosovës për të zgjedhur vetëm President, dhe që do të formojë qeverinë, mbajtëse mandati i të cilit, thotë ajo, nuk do të jetë Ramush Haradinaj, prisni deri në shtator. Janjic thotë se është e sigurt se Lista Serbe nuk do të jetë pjesë e Qeverisë së Kosovës.

Ndërsa, Steve Murphy shprehet se Lista serbe të gjitha vendimet I merr në konsulltim me Qeverinë e Serbisë dhe kreun e saj.

Në anën tjetër, Lista serbe nuk ka bërë të ditur se si do të veprojë në seancën konstituive të Kuvendit.

“Përfaqësuesit politikë serbë, në sajë të rezultatit realizuar e Listës Serbe, askush nuk do të jetë në gjendje për të trajtuar si dekor. Qëndrimi ndaj aktorëve politikë shqiptarë do të varet nga gatishmëria e tyre për hapat e sinqertë drejt përmirësimit të pozitës së popullit serb,” thuhet në deklaratën e tyre, shkruan B1, transmeton Indeksonline.