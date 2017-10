James Mattis viziton vendet aziatike

Sekretari amerikan i mbrojtjes, James Mattis, tha sot se kufizimi i kërcënimeve ushtarake nga Koreja e Veriut do të jetë prioritet në agjendën e turneut të tij aziatik këtë javë.

Mattis, që do të vizitojë Filipinen, për bisedimet e sigurisë me ministrat e mbrojtjes së Azisë Juglindore, ndër të tjera tha se do të diskutonte “krizën rajonale të sigurisë, të shkaktuar nga pamaturia “.

“Ne do të diskutojmë … se si ta ruajmë paqen duke qenë të gatshëm ushtarakisht, ndërsa diplomatët tanë japonezë, të Kores së Jugut dhe nga ShBA-ja, të punojnë me të gjitha vendet për të denuklearizuar gadishullin korean”, u tha Mattis gazetarëve.

Tensionet kanë qenë të larta në gadishull korean, ndërsa Pyongyang ka organizuar testin e gjashtë bërthamor.

Në anën tjetër, Trump dhe lideri veri-korean, Kim Jong-Un, kërcënuan për luftë, ndërsa kanë shkëmbyer fyerje personale.