Jam krenar për ty Flamur Hoxha

Shkruan: Rexhep ShAHU

Jam krenar që isha krah teje në fushatën tënde si kandidat për deputet i Partisë Demokratike në Bashkinë e Kamzës. Fushata mbaroi si një luftë me fitore dhe ne po kthehemi në përditshmëri. Jam krenar sot e mot.

Ti ke fituar. Je fitues i madh.

Njerëzit rendin drejt një posti a funksioni për t’u bërë dikush në shoqëri, për të fituar një emër, për t’u bërë disi të përveçëm.

Ti nuk i ke këto nevoja.

Ta kam thënë në krye të herës se ti je deputet e mbi deputet. Ti je i pasur, je biznesmen i pasur, por je shumë i pasur edhe shpirtërisht në këto kohë të varfërisë shpirtërore, nuk ia ke nevojën pasurimit që të bën posti i deputetit.

Ti i ke të gjitha privilegjet që don njeriu, gjithë simpatinë që don njeriu.

Aty ku garove, fitove thellë.

Pak rëndësi ka nëse hyn apo jo në sallën e parlamentit me 140 njerëz, ku 80 përqind janë anonimë plus anonimë e hanë përshesh në atë klasë të madhe me shumë individë të pazgjedhur, që nuk janë më të zotët.

Ti je fitues real në këto zgjedhje politike. Ke fituar shumë njohje të reja, miq të rij që të besojnë, u ke fituar besimin shumë njerëzve, dashamirësinë e tyre, ke hyrë në sytë e mendjes së shumë njerzve dhe do mbetesh në kujtesën e tyre si deputeti që i preku njerzit me dorë, qindra e qindra njerëz, u foli, që i takoi, i begenisi, nuk i përbuzi, u ul me ta, i dëgjoi, bashkëbisedoi me ta, u hyri në shtëpi, u ul në odat e tyre, në oborret e tyre, ua dha dorën, i pa drejt në sy.

Ti do të mbetesh në sytë e njerzve deputeti që shkoi dhe takoi njerëz të përbuzur, të harruar, që s’u kishte folë kush as parti as qeveri, që s’i kishte takuar kush, që i kishin bratisë në harrim e vetmi.

Ti je fitues i madh moral miku im në këtë betejë të parë politike.

Ndaj unë krenohem me ty.