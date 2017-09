Jakupi: Do të subvencionojmë kamatat e bujqve si dhe do të ofrojmë këshilla

Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), për kryetar të Kaçanikut, Shkelqim Jakupi, ka thënë se ai do ta angazhohet për rritjen e punësimit përmes zhvillimit të bujqësisë.

Në emisionin Debat D të RTV Dukagjinit, ai ka theksuar se në nëse ai e merr drejtimin e kësaj komune, parasheh subvencionimin e bujqësisë në sektorin e pemëtarisë.

“Ne do të marrim masa për këshillimin e bujqëve lokalë. Do të angazhohemi për zhvillimin e projekteve dhe paralelisht më këtë do të hartojmë projekte konkrete për bujqit”, ka shtuar Jakupi.