Jakup Krasniqi: Nuk mund ta merrni pushtetin duke rrahur të tjerët

Ish-Kryetari i Parlamentit, Jakup Krasniqi, ka reaguar pas përleshjes së dy deputetëve, Frashër Krasniqi me Milaim Zekën, duke thënë se pushteti nuk mund të merret duke i rrahur të tjerët.

Ka thënë se pushteti merret për t’iu shërbyer qytetarëve e jo për t’i rrahur njerëzit.

“Secili politikan duhet ta dijë se pushteti politik në Demokraci nuk merret për t’iu shkaktuar njerëzve të tjerë dhimbje e vetes kënaqësi sadiste! Pushteti merret për t’iu shërbyer njerëzve me edukatë e kulturë, për t’iu krijuar atyre mirëqenie, për t’iu krijuar mundësi për t’i treguar vlerat e mundësitë e tyre njerëzore, intelektuale e profesionale, për të krijuar perspektivë e bërë të dinjitetshëm të gjithë qytetarët, kudo ku ata jetojnë e punojnë, për të forcuar shtetin e së drejtës me të cilin do të ishin krenarë të gjithë shtetasit e tij”, ka shkruar Krasniqi, në një tekst, të gjatë.

