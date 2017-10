Jabllanoviq – Vuçiqit: Qeveria e Serbisë po përçan serbët në Kosovë

Raportimi për rrahjen e disa aktivistëve të Listës Serbe dje në Leposaviq, i ka hedhur poshtë, babai i ish-ministri Aleksandër Jabllanoviq, njëherësh kandidat për kryetar të Leposaviqit, Dragan Jabllanoviq.

Ai përmes një letre dërguar presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq, ka akuzuar atë dhe qeverinë e Serbisë se po i përçan serbët në Kosovë, transmeton RTKlive.

Po e sjellim letrën e plotë të Dragan Jabllanoviqit dërguar presidentit të Serbisë, Alekasandër Vuçiq:

I nderuari president Vuçiq,

Është i dukshëm qëllimi juaj për përçarjen e serbëve në Kosovë në mënyrë që dorëzimi i Kosovës të jetë më i lehtë dhe pa vuajtje për Qeverinë e Serbisë.

Serbët në Kosovë nuk kanë qenë asnjëherë të afërt me ndonjë qeveri tjetër përveç me atë të Serbisë, por fatkeqësisht është e dëshmuar që qeveria e udhëhequr nga SNS është bërë e largët për serbët, sepse flet ndryshe e ndryshe vepron në Kosovë.

Me qëllim të informimit më të gjerë në Serbinë Qendrore duhet të përmendim që zyrtarët ë Qeverisë së Serbisë ne mënyrë aktive marrin pjesë në fushatën për zgjedhjet lokale të Kosovës dhe ju për këtë heshtni derisa të njëjtën ditë shpërndani dezinformatën nga tereni për sulmin i cili asnjëherë s’ka ndodhur.

Bëhet fjalë për vjedhjen e identitetit të vëllait të Aleksandar Jabllanoviqit (Markos), të cilit i është keqpërdorur letërnjoftimi i cili sipas të gjitha gjasave është përdorur me emër të huaj, gjë që do të vërtetohet edhe nga policia dhe organet e rendit në Kosovë.

Përçarjet që po i bën SNS nuk kanë vend te populli serb në veri të Kosovës, prandaj është i kuptueshëm qëllimi juaj që me anë të mediave të mundoheni ta përmirësoni pozitën e Listës Serbet për votuesit serbë në Kosovë, edhe pse është e mundur që ju vetë nuk e keni përkrahur LS-në as Qeverinë e Ramush Haradinajt, por këtë do ta kenë parasysh votuesit serbë me 22.10.2017, kur edhe mbahen zgjedhjet lokale në Kosovë.