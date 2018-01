Ja serbët në listën e padëshiruar të ShBA

Në listën e fshehtë të serbëve të padëshiruar në ShBA janë Miroslav Mishkoviç, Svetllana Raznatoviç, Vojislav Seselj, Aca Lukas, Merima Njegomir, Goran Radosavljeviç Guri dhe Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Ljubisha Dikoviq, të cilëve Shtetet e Bashkuara, u kanë refuzuar kohët e fundit vizën për të hyrë në vendin e tyre edhe pse ky i fundit kishte marrë ftesë për të ligjëruar, shkruan Kosova.info.

Pronarit të “Delta” ende i refuzohet viza, Cecës nuk i falen një listë e “mëkateve” nga martesa me Zeljko Raznatovic Arkan, i cili ishte një kriminel lufte dhe kriminel, me arrestim gjatë “Sablës” deri te njohja dhe shoqërimi me Milorad Ulemek – theksojnë burimeve nga qarqe diplomatike.

“Në listën e zezë për arsye të ndryshme janë gjetur edhe një nga serbët më të pasur. Kështu që Voisllav Sheshelj mbetet në listën e të padëshiruarve për shkak të retorikës së luftës, megjithëse ai u lirua nga Haga. Amerikanët madje i bllokuan edhe llogaritë me paratë që i fitoi si ligjërues në Amerikë”, thotë bashkëbiseduesi i gazetës.

Nga ana tjetër, në mesin e “të ndaluarave” është edhe Mirosllav Mishkoviç madje përpara se të fillonin procedimet kundër tij në Serbi.

“Mishkoviç u gjet në listën e zezë falë një deklarate të nënshkruar nga Presidenti i ShBA Xhorxh W. Bush në janar të vitit 2004 në bazë të nenit 222 të ligjit mbi imigracionin, i cili ndalon hyrjen në ShBA të zyrtarëve të korruptuar, familjeve të tyre dhe të gjithë atyre që i mbështesin”, kujton bashkëbiseduesi.

Kreu i Shtabit të Përgjithshëm, Ljubisa Dikoviç, gjithashtu u gjet në listë, të cilit ambasada e ShBA i refuzoi t’i lëshojë një vizë.

“Paradoksi është se Dikoviçin e ftuan për të mbajtur një ligjëratë, por pastaj i refuzuan t’i lëshojnë vizën, pavarësisht faktit se kreu i Shtabit të Përgjithshëm është në kontakt me udhëheqësit e NATO-s, disa herë u takua me zyrtarët dhe oficerët e tij dhe se ushtarët tanë kishin dhjetëra ushtrime të përbashkëta ushtarake”, thotë bashkëbiseduesi i afërt me zhvillimet e ngjarjeve.

Duke folur për arsyet pse Dikoviç u gjet në shoqëri të padëshiruarve, burimi tha se ka dy “justifikime”. “E para është pasi që ShBA, si ish komandanti i Brigadës së 37-të të Motorizuar gjatë luftës në Kosovë dhe Bosnje dhe Hercegovinë, e konsiderojnë përgjegjës për krimet e luftës në zonën e tij të përgjegjësisë.

“Një arsye tjetër, sado pak e mundshme, është pjesëmarrja e ushtrisë tonë në ushtrimet ushtarake ruse-bjelloruse ‘West 2017’”, thotë bashkëbiseduesi.

Në mesin e “të ndaluarve” janë edhe Gjenerali Vladimir Lazareviç, Bozidar Delić dhe ish komandanti i xhandarmërisë Goran Radosavljeviç Guri, të cilët ende janë nën vëzhgim në rastin “Bytyçi”.

Gjithashtu, thuhet se anëtarët e familjes së Slobodan Millosheviçit, Milan Milutinoviç, Nikola Sainoviç, Veselin Sljivançanin, Milorad Dodik janë gjithashtu të padëshiruar në Shtetet e Bashkuara. /Kosova.info./