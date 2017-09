Ja sa kushtojnë biletat për ndeshjen e Skënderbeu – Young Boys

Skuadra e Skënderbeut do të zhvillojë sot ndeshjen e radhës në grupin b përballë zviceranëve të Young Boys. Në faqen zyrtare të klubit korçar janë dhe udhëzimet për çmimet e biletave për këtë sfidë të rëndësishme. “Të enjte, 28 shtator ora 21:05, Ujqërit presin në stadiumin ‘Elbasan Arena’, ekipin e BSC Young Boys. Takim i vlefshëm për fazën e grupeve të UEFA Europa League.

Ujqërit në kërkim të historisë për te marrë fitoren e parë në fazën e grupeve të Europa League 2017/18. Ju bëjmë thirrje tifozëve për mbështetje maksimale në këtë takim mjaft delikat. Bashkë do ia dalim të kalojmë edhe këtë betejë.Çmimet e biletave për këtë ndeshje do të jenë si më poshtë:Tribuna G dhe C – 300 Lekë, Tribuna E, D dhe F – 500 Lekë, Tribuna A1, A2, A3, A4 dhe B1, B2, B4, B5 – 2000 Lekë, Tribuna B3 – 3000 Lekë, Tribuna VIP – 6000 Lekë.