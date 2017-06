Ja sa femra do të ketë parlamenti i Shqipërisë

Parlamenti i ri i Republikës së Shqipërisë do të ketë 38 deputete femra.

Numrin më të madh e ka Partia Socialiste, e cila do të përfaqësohet me 22 deputete, Partia Demokratike do të ketë 10 deputete femra, LSI 5 dhe PDIU një deputete.

Deputetet femra në Parlamentin e ri të Shqipërisë

1-Ermonela Velikaj, PS

2-Almira Xhembulla, PS

3-Eglantina Gjermeni, PS

4-Milva Ekonomi, PS

5-Klodiana Spahiu, PS

6-Evis Kushi, PS

7-Adelina Rista, PS

8-Antoneta Dhima, PS

9-Tatiana Piro PS

10-Mirela Kumbaro, PS

11-Elisa Spiropali, PS

12-Edlira Bode, PS

13-Mimi Kodheli, PS

14-Lindita Nikolla, PS

15-Senida Mesi , PS

16-Elona Gjebrea, PS

17-Olta Xhacka, PS

18-Blerina Gjylameti , PS

19-Vasilika Hysi, PS

20-Ogerta Manastirliu, PS

21-Klotilda Bushka PS

22-Vilma Bello, PS

23-Dhurata Çupi, PD

24-Fatbardha Kadiu, PD

25-Valentina Duka, PD

26-Lindita Metaliaj, PD

27-Orjola Pamburi, PD

28-Rudina Hajdari, PD

29-Grida Duma (Shqima), PD

30-Albana Vokshi, PD

31-Jorida Tabaku, PD

32-Nadire Mecorapaj, PD

33-Nora Malaj, LSI

34-Monika Kryemadhi, LSI

35-Klajda Gjosha, LSI

36-Kejdi Mehmetaj, LSI

37-Floida Kërpaçi, LSI

38-Reme Lala, PDIU