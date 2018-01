Ja raporti që paralajmëronte trazira në veri

Instituti i Kosovës për studime ndërkombëtare, ka siguruar informacione se, Serbia është duke përgaditur plane sekrete për trazira në Kosovë gjatë vitit 2018.

Sipas disa informacioneve që kemi siguruan si IKSN nga burime mirë të informuar, sigurimi shtetorë në Serbi ka themluar një njësi të veqant të quajtur ( UJQIT ) e cila do të realizoj një plan sekret operativ, ku do të organizohen aktivitete të dhunëshme ( trazira ndëretnike ) në Kosovë.

Këto burimet me tejë sqarojn se ky njësit është i themeluar enkas për këtë plan sekret operativ, me q’rast janë përzgjedhur zyrtrë elitar nga sherbimi intelegjent ushtarak si dhe ai policor, Ky plan operativ quhet ” TOKA E SHEJTE” dhe do të udhëhqët nga zyrtari i lartë Zoran Strakoviç me pseudonimin ( Zoki ) i cili është nga fshati Zaskok- komuna e Ferizajt, dhe i cili paralufte si dhe gjatë luftës ishte udhëheqës i lartë i sigurimti shtetror sërb, deri në largimin e forcave sërbe nga Kosova. Aktualisht ai jeton në Beograd.

Sipas këtyre burimëve ky njësit bazën kryesore e ka në NISH të Sërbisë, por operon në gjith teritorin e Kosovës, ku dyshohet se ka 8 qendra të tjera. Ky njësit ka të angazhaur gjithësej 22 agjent në bazen kryesore në NISH, të cilët edhe në të kaluarën kanë qenë pjesë e strukturave sërbe të sigurisë si ato ushtarake poashtu edhe ata policore.

Ndërsa në Kosovë ka edhe 8 agjent të tjerë të cilët udhëheqin me qendrat në RKS. Këta agjent janë nga komuniteti sërb dhe jetojnë në Kosovë. Më tej këto burime tregojnë se këta 8 qendra kanë gjthësej reth 154 bashkpunëtor të cilët janë sërb dhe jo sërb, por të cilë veprojnë në gjith teritorin e RKS. Poashtu këto burime thon se për këtë plan operativ janë siguruar rreth 20 milion euro.

Sipas këtyre informacioneve dyshohet se këto persona kanë për obligim organizimin e aktiviteteve të dhunëshme ndaj minorieteve sërbe në enklava apo mjedise të tjera ku aktualisht veprojnë qytetarë të komunitetit sërb.

Dyshohet se nga këto aktivitete dhune, ata pretendojnë se do të ndryshoj situata e sigurisë dhe kështu jeta e sërbeve që jetojnë dhe veprojnë në Kosovë do të jetë rrezikuar, Nga ajo situatë e krijuar qeveria sërbe do të kërkoj ndërprejën dialugut me Kosovën dhe do të kërkoj nga faktori ndërkombëtar, riorganizim të funksionalizimit të institucioneve të cilat iu takojnë sërbeve, kështu duke siguruar jetet e tyre nga nacionalistet shqiptar të rrebeluar e të cilët tani janë edhe duke udhëhequr me Kosovën.

Këto burime janë informuar se qeveria sërbe do të dal me këto kërkesa ndaj ndërkombëtarëve dhe qeverisë së Kosovës në mënyr që të krijoen kushte për vazhdimin e dialogut:

1. Të themelohet një dhomë e parlametit pë komunitetin sërb i cili do të vendoset në Graqanicë për arsye sigurie të përfaqësueve sërb,

2. Të zhvendoset kanali 2 i RTK-së në Graqanicë për arsye sigurie dhe jetë i pavaruar nga RTK,

3.Të krijohet derjtoria e policëve sërb në kuandër të PK, e cila do të udhëheq me zyrtarët policor sërb, dhe të ketë një zv. komandant të PK nga komuniteti sërb i cili ka mandatë të pavarur në udhëheqjën e policëve sërb.

4. Të krijohet batalioni i komunitetit sërbe mbrenda FSK i cili do të jetë në veri të Mitrovicës, e cila do të komandohet nga një komandant sërb, dhe të emrohet zv komandanti i i përgjithëshem i FSK-së nga komuniteti sërb

5. Të krijohet një njësi e veqant e sërbe në AKI dhe pozita e zv drejtorit ti takoj komunitetit sërb

6. Të krijohet një njësi e veqant e policëve sërb si pjesë e PK dhe KFOR-it për sigurimin e trashigimisë sërbe si manastiret dhe kishat etj.

Ky njësit poashtu do të ndihmoj edhe gjykatën specilae në grumbullimin e informacioneve për krimet të cilat i ka shkaktuar UÇK, pas luftës dhe gjatë luftës në civilët sërb si dhe atyre shqiptarë të cilët ishin lojal ndaj qeverisjës sërbe deri me 8 qershor 1999.

Me këtë rast vlenë të theksohet se ditëve të fundit kan filluar të riorganizohen edhe pjestarët e të ashtuqujtrës AKSH, sidomos në Besajnë (Podujevë ), Artan ( Novobërrd ) dhe Kamenicë e Gjilan.