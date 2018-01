Ja pse vaji i palmës mund të zëvendësojë gjalpin

Vaji i palmës është i pasur me yndyrna të ngopura dhe është i ngjashëm me gjalpin. Ai nuk është i dëmshëm kur vjen puna te sasitë e konsumit. Ato duhet të jenë të moderuara.

Përveç kësaj nuk ka prova që e lidhin atë me rrezikun e kancerit. Deklaratat janë të përfshira në një raport të publikuar më 31 janar në “International Journal of Food Sciences and Nutrition”, i nënshkruar edhe nga 24 ekspertë italianë, 16 prej të cilëve përfaqësojnë shoqëri shkencore kombëtare.

Çështja, sipas tyre, është trajtuar keq nga mediat apo lajmet e pakontrolluara të publikuara në web. Këto lajme i kanë detyruar konsumatorët apo shumë kompani për të nxituar duke e zëvendësuar vajin e palmës. Dhe jo gjithmonë duke e zëvendësuar atë për të garantuar një përmirësim të produktit.

Andrea Poli, president i “NFI-Nutrition Foundation of Italia”, thotë se studimi me përfaqësues të shoqërive shkencore mori parasysh pasojat mjekësore dhe ushqimore, duke bashkuar njohuritë aktuale, të bazuara në dëshmi.

Raporti thekson se efektet e vajit të palmës në shëndetin e njerëzve, duhet të konsiderohen si ato të vajrave të tjera ose yndyrnave të pasura me acide yndyrore të ngopura, të tilla si vaj i kokosit ose gjalpi.

Të dhënat e publikuara nuk japin dëshmi se vaji i palmës është i lidhur me rrezikun kardiovaskular në një mënyrë të ndryshme nga yndyrnat e tjera me përbërje të ngjashme. Raporti gjithashtu vë në dukje se nuk ka të dhëna epidemiologjike mbi marrëdhëniet e mundshme, mes rrezikut të kancerit dhe konsumit të vajit të palmës, si pjesë e një diete të ekuilibruar. Ai arrin në përfundimin se, në përgjithësi, konsumi i ushqimeve me yndryrna të ngropura, duhet të jetë i kufizuar.

Kufiri prej 10% i kalorive me yndyrna të ngopura, mbetet një ndër udhëzimet më të përgjithshme. Në Itali burimet kryesore të yndyrnave të ngopura janë, djathrat, vaji i ullirit, mishi i përpunuar.

Konsumi i acideve yndyrore të ngopura nga vaji i palmës është – mesatarisht – i barabartë me 3.09 g/ditë për të rriturit dhe 4.78 g/ditë për fëmijët. Dhe nuk ka prova për të sugjeruar se ky nivel i konsumit të vajit të palmës është në vetvete i dëmshëm./Shije.al