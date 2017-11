Ja pse u operua Mariah Carey

Diva e muzikës, Mariah Carey së fundmi i është nënshtruar një operimi për humbjen e peshës.

Duke që ajo e ka kryer këtë ndërhyrje kirurgjike gjashtë javë më parë. Në një ceremoni në teatrin kinez në Hollywood, fituesja e Grammy u pa se kishte humbur disa kilogram shkruan Kosova.info.

Një burim për ET ka thënë që Carey ka kryer operimin e ngushtimit të lukthit. Ky operim njihe për faktin që mundëson që pacientët të hanë më pak. Burimi shtoi tutje se këngëtarja ndjehej tepër e pasigurt për peshën e saj: “Ajo gjithmonë ndihej e pasigurt për peshën e saj dhe kjo e bënte atë që të mërzitet. Ajo jetonte në mohim në lidhje me peshën e saj, ajo priste vazhdimisht etiketat nga rrobat e saj, që të mos kujtohej për peshën e saj”.

Një burim tjetër tregoi po ashtu për ET se Carey tani ndihet “shumë më mirë për veten” tani. Duket se “ky është një fillim i ri për të”.

Në anën tjetër, as këngëtarja e as zëdhënësit e saj nuk kanë dashur të komentojnë lidhur me këtë ndërhyrje kirurgjike të këngëtares. /KI/