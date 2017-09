Ja pse Kosova tërhoqi kandidimin për Interpol

Shteti i Palestinës dhe Ishujt Solomon janë shtetet më të reja anëtare në Interpol. Kosova, pak ditë para mbajtjes së Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit, që u mbajt në Kryeqytetin e Kinës në Pekin e tërhoqi kandidimin. Ish-zëvendësministri i Punëve të jashtme nga radhët e LDK-së, Valon Murtezaj, ka fajësuar Qeverinë aktuale për mospranimin e Kosovës në Interpol. “Pasoja e parë e Qeverisë aktuale në marrëdhëniet ndërkombëtare. Po të ishte Qeveria e udhëhequr nga LDK dhe Kryeministri Mustafa, sot Republika e Kosovës do të ishte anëtare e Interpolit. Tërheqja nga aplikimi ishte e gabuar seriozisht”, ka shkruar Murtezaj në profilin e tij në Facebook. Zëvendëskryeministri i Serbisë dhe ministri i brendshëm Nebojsha Stefanovic e quajti fitore diplomatike të vendit të tij parandalimin e anëtarësimit të Kosovës në këtë institucion mjaft të rëndësisshëm. Ai në një postim në profiling e tij në Tëiter tha se me ndihmën e miqve kemi parandaluar që Kosova të hyjë në Interpol. Edhe pse përfaqsues të Institucioneve të vendit, kanë arsyetuar tërheqjen nga rendi I ditës anëtarësimin e Kosovës në Interpol me mungesë të votave të pa mjaftueshme, megjithatë është Kina ajo që ka bllokuar gjithë këtë. Serbia për shkak të lidhjeve të mira dhe partneriteti me Kinën, ka arritur të pengojë Kosovën në rrugëtimin për anëtarësim në këtë organizatë. Presidenti i Serbisë Aleksander Vucic ka thënë se Kina nuk ka lejuar hyrjen e delegacionit të Kosovës, pasi kanë dërguar kërkesën me “Republika e Kosovës” andaj edhe nuk i janë dhënë vizat. Kjo edhe ka qenë arsyeja e tërheqjes së kandidimit. /KI/

