Ja pesë yjet botërore që u martuan me fansat

Nuk ndodh çdo ditë që të takosh njerëz të famshëm dhe s’ndodh pothuajse kurrë që këta të dashurohen me ne.

Por ja që qenka e mundur.

Disa prej yjeve që janë martuar pikërisht me admiruesit e tyre, ku mesin e tyre është edhe Victoria Beckham dhe David Beckham.

Elvis Presley – Priscilla

Elvis Presley, mbreti absolut i rokut, ishte mashkulli që çdo vajzë mbi 12 vjeçe ëndërronte ta kishte për vete. Por ishte Priscilla mes miliona grave ajo e zgjedhura, vajza më me fat në botë. Të dy ishin takuar rastësisht dhe ajo kishte arritur t’i fitonte zemrën atij. Pas një lidhjeje romantike, të dy u martuan kur Priscilla ishte vetëm 21 vjeçe. Për fat të keq historia e tyre përfundoi në divorc pas pesë vitesh martesë. Gjatë lidhjes së tyre lindi dhe vajza e vogël Lisa Marie Presley.

John Travolta – Kelly Preston

Kelly Preston e tregon shpesh historinë se pasi ka parë në një poster John Travolta-n, ishte e sigurt se një ditë do ta takonte dhe do të martohej me të. Dhe ndonjëherë ëndrrat bëhen realitet. Të dy në fakt janë takuar në Vankuver më 1990-n. Ai i ka propozuar për martesë pas gjashtë muajsh. Martesa e tyre zgjat prej 25 vjetësh dhe së bashku kanë tre fëmijë.

Adam Shulman – Anne Hathaway

Adam Shulman, një aktor në karrierë jo shumë i suksesshëm, i kishte rënë në kokë për Anne Hathaway, por nuk i kërkonte të dilnin së bashku duke menduar se ajo e kishte takuar njeriun e jetës së saj. Me sa duket Hathaway ishte beqare dhe e hapur për takime. Të dy janë martuar dhe kanë një fëmijë së bashku.

Nicolas Cage – Alice Kim

Nicolas Cage ishte shumë i famshëm në Hollivud, ndërsa Alice Kim bënte ende kamerieren në një restorant. Kur Cage e takoi për herë të parë, i dha numrin e tij të telefonit. Ajo e telefonoi dhe që nga viti 2004 ata janë të martuar. Djali i tyre ka lindur pak kohë pas martese.

David Beckham – Victoria Beckham

David e Victoria Beckham ishin të dy të famshëm kur janë njohur. Por ylli i futbollit ka treguar se kishte shumë dëshirë ta takonte personalisht këngëtaren në atë kohë, Victoria. Ai ishte një fans i “Spice Girls” në vitet ’90, kështu që Victoria e kishte bërë për vete ende pa i shtrënguar dorën atij për herë të parë. Të dy janë të martuar prej 18 vitesh dhe kanë katër fëmijë.