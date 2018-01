Ja kush janë femrat që të ‘përvëlojnë’ në seks sipas shenjave të Horoskopit

Dashi

Shenja e parë e zodiakut, siç e dimë, është më e zjarrta. Është e panevojshme të thuhet se Dashi e adhuron seksin, por kjo nuk do të thotë se gratë Dash nuk dinë se si të qëndrojnë në një marrëdhënie afatgjatë. Burrat i adhurojnë si gra që janë alfa, sensuale, të vendosura dhe të sigurta për veten e tyre. Ajo është një grua që i pëlqen dhe e di se si të lëvizë (jashtë dhe brenda krevatit) është një magnet.

Demi

Kur është fjala për seksin, gruaja Dem e di se si të jetë shumë e thellë, romantike dhe e vëmendshme në paralojë. Seksi për ju nuk është vetëm seks, është mbi të gjitha dashuri, është kënaqësi e përbashkët dhe ju e adhuroni ta kënaqni partnerin. Aftësia që keni për të kuptuar dëshirat tuaja ju bën të dashuruara dhe shumë të lakmuara.

Binjakët

Seksi është një lojë për ju Binjakët dhe argëtoheni shumë me të. Marrëdhëniet e rrepta nuk janë për ju, por ju e dini se si ta bëni të dashurohet partneri. Me gëzimin tuaj të jetës ju sillni një frymë ajri të pastër brenda dhe jashtë shtratit. Shpirti juaj i egër ju bën partnerin më të dëshiruar seksual të të gjitha shenjave.

Gaforrja

Dashuria e një mashkulli është për ju, femrat e Gaforres, një sfidë e vërtetë dhe keni shumë argëtim për ta fituar atë. Doni të jeni të bindura, të pushtuara, magjepsura dhe kjo ju bën “bombë” kur bëhet fjalë për seksin. Ju dukeni të forta dhe të vendosura, por pasi dikush vjedh zemrën tuaj, kjo do të jetë performanca juaj më e mirë seksuale: Ajo e mbushur me dashuri.

Luani

Gruaja Luan nuk është kurrë e turpshme, madje as nën çarçafë. Ndjekja e kënaqësisë nuk është aspak një negocim për ju, dhe me të vërtetë jeni shumë e kujdesshme për të kënaqur veten aq sa partnerin. Kjo është një cilësi e vlerësuar shumë nga burrat, veçanërisht sepse ju jeni të kënaqur me veten, të veshura apo të zhveshura dhe mos u bëni merak për atë që mendojnë të tjerët.

Virgjëresha

Ju shikoni gjithçka si një sfidë për të fituar dhe seksi nuk mbetet pas. Doni ta bëni atë mirë, ju doni që ai të jetë gjithmonë i bukur, i këndshëm për ju dhe partnerin tuaj. Për këtë arsye, të kesh një marrëdhënie seksuale me një grua të shenjës së Virgjëreshës, e bën atë një përvojë unike dhe të përpiktë të kënaqësisë. Jeni një partnere ideale seksuale.

Peshorja

Peshorja është një shenjë që kërkon baraspeshë dhe harmoni, edhe kur bëhet fjalë për seksin. Për ju, dashuria është pothuajse një akt i shenjtë: Nuk është se ju nuk dini të argëtoheni, përkundrazi, ju ngritni gjithçka në një nivel më të lartë. Për këtë arsye, foletë mund të priten nga ju. Seksi për gruan Peshore nuk është kënaqësi “e mia” ose “e saj”, por më tepër një kënaqësi e përbashkët.

Akrepi

Gruaja Akrepi është seksi, madje edhe para se të zhvishet dhe të përfundojë nën çarçafë me partnerin e saj. Ndjeshmëria juaj e lindur tërheq burrat si një magnet dhe pa marrë parasysh se çfarë vishni ose si i mbani flokët tuaj: Ju jeni një ëndërr erotike. Kur bie në dashuri, atëherë potenciali juaj rritet më tej dhe ju bëheni një shpërthim i emocioneve. Askush nuk mund t’i rezistojë hijeshisë tuaj.

Shigjetari

Ju jeni një pus i misterit dhe i ndjeshmërisë, jetoni me ndjenjën dhe respektin e çdo përvoje të jetës dhe, kur bëhet fjalë për seksin, bëheni më tërheqëse sesa mendoni. Meshkujt janë të gatshëm të tradhtojnë partneren e tyre historike për të kaluar një natë me një grua Shigjetar.

Bricjapi

Doni shumë, intensivisht dhe gjithçka është një sfidë për ty. Është gjithashtu e vlefshme për seksin: Ju nuk ndaleni derisa të keni arritur kënaqësinë e plotë dhe të gjithanshme, tuajën dhe partnerit. Je një apel i fortë seksi.

Ujori

Juaji është një shpirt i lirë dhe sigurisht keni nevojë për një partner që e kupton dhe e pranon me dashuri. Ju jeni të pasionuar nën çarçafë dhe çdo shkëmbim i ngushtë i intimitetit është një aventurë për ju femrat e Ujorit. Shumë njerëz mbeten të hipnotizuar nga aftësia juaj për të bërë dashuri dhe dëshirë pa kushte. Përjetimi i emocioneve të reja është emocionues për ju dhe kjo sigurisht ju bën një partner shumë të kërkuar seksual.

Peshqit

Shenja më romantike e zodiakut mund të jetë vetëm një valë e ëmbël edhe midis çarçafëve. Për ju femrat Peshk, nuk ka të bëjë me seksin, por me dashurinë, në mënyrë intime dhe të thellë, në mënyrë që midis jush dhe atij të krijoni një lidhje të pathyeshme. Ju shpesh shqetësoni për dëshirat e partnerit dhe e dini se si t’i kënaqni me shumë guxim, të fshehur admirueshëm prapa gjesteve tuaja të balancuara dhe harmonike.