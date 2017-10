Ja kush është imazhi i ri i Louis Vuitton (Foto)

Firmat më të njohura të botës, zgjedhin personazhet e njohura të ekranit për fushatat e tyre publicitare. Tashmë një tjetër aktore e njohur është imazhi i firmës më prestigjioze të modës, Louis Vuitton. Bëhet fjalë për aktoren Emma Stone.

Aktorja do të shfaqet në reklama si dhe në daljet e saj në tapetin e kuq me fustane Louis Vuitton për dy vitet e ardhshme. Me një shumë prej 6-10 milionë dollarë, aktorja ka pranuar të jetë imazhi i kësaj marke luksoze.