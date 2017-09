Ja kush e shoqëron Emina Cunmulajn në vaskë (Fotoo)

Supermodelja e famshme shqiptare Emina Cunmulaj e cila prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me familjen e saj , ka postuar së fundmi një foto tepër interesante në llogarinë e saj në Instagram.

Modelja shfaqet së bashku me vajzën e saj të vogël në një vaskë e veshur me rroba banjo ku shihet teksa luajnë së bashku. Duket se Emina është një nënë e mrekullueshme për vogëlushen.

“Bubble bath with mami and all our little friends”, shkruan Emina, ndërsa duket se nënë e bijë po e shijojnë në maksimum këtë moment.