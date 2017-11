Ja kush e shënoi në Rusi 28 Nëntorin

Festës Kombëtare Dita e Flamurit i janë bashkangjitur edhe shtetas të huaj në distanca të largëta gjeografike nga shteti shqiptarë, shkruan Kosova.info.

Njëri nga ta është edhe shtetasi rusë i cili viteve të fundit është marrë me albanologji Maxim Markatsev i cili punon në Institutin e Sllavistikës në Moskë.

Ai ka postuar dy foto ku prapa tij qëndron flamuri shqiptar i varur në murrë, ndërsa në duar mban një verë të kuqe dhe një tavë tradicionale shqiptare nga dheu.

Ai në profilin e tij në facebook ka postuar këtë foto duke shkruar: “Më pëlqen të fotografohem me simbole. E me njërin simbol veçanërisht”!. Ndërsa në foton e dytë ai uron për Dita e Flamurit shqiptar ku mban me një dorë flamurin i shoqëruar me një vajzë. “Gëzuar ditën e flamurit!”, shkruan ai. /Kosova.info/