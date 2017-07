Ja ku mund ta gjeni Dua Lipa për 2 muaj

Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Dua Lipa ka treguar se do të bëjë turneun e saj gjatë muajve Tetor-Nëntor ku do performojë në shtete të ndryshme të botës.

Sapo ka publikuar hitin e saj ‘New Rules’ që ka marrë miliona klikime në pak ditë, dhe do vazhdojë ta promovojë në turneun ‘The self-titled.’

Në një postim në Instagram, ajo ka paralajmëruar ndjekësit se ku mund ta gjejnë gjatë dy muajve.

5 tetor – Brighton Dome

6 tetor – Bournemouth O2 Academy

8 tetor – Leeds O2 Academy

10 tetor – Manchester Academy

11 tetor – Glasgow O2 Academy

13 tetor – Newcastle O2 Academy

14 tetor – Birmingham O2 Academy

17 tetor – Paris Yoyo

19 tetor – Munich Backstage Werk

20 tetor – Frankfurt Batschkapp

21 tetor – Esch Alzette Rockhal

24 tetor – Cologne Live Music Hall

25 tetor – Berlin Astra

27 tetor – Hamburg Docks

29 tetor – Oslo Rockefeller

30 tetor – Stockholm Munchenbrygerriet

1 nëntor – Copenhagen Amager Bio

3 nëntor – Antwerp Lotto Arena

5 nëntor – Amsterdam Afas Live

6 nëntor – London Brixton O2 Academy