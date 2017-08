Ja ku do të mbahet takimi i sotëm i kryeministrave në Durrës

Në Shqipëri nis sot takimi jo zyrtar i kryeministrave të Ballkanit në qendër të të cilit do të jenë çështjet e ekonomisë dhe tregtisë në kuadër të thellimit të procesit të përparimit të rajonit drejt integrimit europian, raporton kosova.info.

Në këtë takim përveç nikoqirit Edi Rama, do të marrin pjesë kryeministri në detyrë i Kosovës Isa Mustafa, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, ai i Malit të Zi Dushko Markoviq, kryeministrja e Serbisë Ana Brnabiq, kryetari i Këshillit të ministrave të Bosnje dhe Hercegovinës Denis Zvizdiq, si dhe komisionari Johannes Hahn dhe Cyril Muller, Zëvendës Presidenti i Bankës Botërore për Evropën dhe Azinë Qendrore.

Aktiviteti i cili mbahet në Durrës, do të përbëhet nga sesione të ndryshme pune, gjatë së cilave do të diskutohen tema si tregtia, shërbimet, investimet dhe ekonomia digjitale. Pritet që Kryeministrat e Ballkanit Perëndimor të diskutojnë më tej dhe të garantojnë angazhim maksimal në nivel të lartë në drejtim të zbatimit të Planit Shumëvjeçar të Veprimit për Zonën Ekonomike Rajonale për të cilën u ra dakord në Takimin e Nivelit të Lartë që u mbajt në Trieste në muajin korrik, pjesë e procesit të Berlinit, një nismë e Kancelares gjermane Angela Merkel e cila mori jetë në vitin 2014.

“Zona Ekonomike Rajonale do të sigurojë mundësi të reja si për bizneset ashtu dhe për qytetarët, si dhe do të forcojë zhvillimin dhe vendet e punës. Hapat e tjerë konkrete përfshijnë njohjen e ndërsjellë të kualifikimeve profesionale, identifikimin dhe eliminimin e burokracisë dhe barrierave rregullatore që pengojnë tregtinë dhe investimet në rajon duke krijuar një dialog rajonal mbi transformimin digjital, si dhe hapja e negociatave për një mekanizëm për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, shpjegon një deklaratë e shpërndarë nga Delegacioni i Bashkimit europian në Tiranë, lidhur me pjesmarrjen e komisionarit Hahn.

“Komisioni Evropian – vijon më tej deklarata – mbështet fuqimisht bashkëpunimin rajonal të Ballkanit Perëndimor si një pjesë përbërëse të perspektivës së tij për anëtarësim në BE, përmes investimeve të konsiderueshme në ndërlidhjen e infrastrukturës, ekonomive dhe njerëzve me vetë rajonin, si dhe mes rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian”.

Ndryshe, takimi është parashikuar të nisë rreth orës 9:00, për të vijuar më pas me një konferencë të përbashkët për shtyp, rreth mesditës, ku pritet të dalin kryeministri Edi Rama dhe komisionari Johannes Hahn. /KI/