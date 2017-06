Ja këshilla e Rihanna për të gjithë ata që e vuajnë ndarjen e parë

Këngëtarja e njohur, Rihanna ka bërë një bisedë më një fans që sapo është ndarë nga e dashura duke i dhënë një këshillë.

‘Hey Robs, çfarë ke bërë kur ke pësuar ndarjen e parë nga i dashuri? Unë po vuaj,’ – i kishte shkruar Walad Shami këngëtares, duke marrë një përgjigje të shpejtë.

“Beso se ndarja e parë është dhuratë. Qaj nëse e ke të nevojshme, por nuk do të jetë përgjithmonë. Ti do të gjesh dashuri përsëri dhe do të jetë më e bukur. Ndërkohë mundohu të kënaqesh sa më shumë për veten tënde,” – shkroi 29-vjecarja.

Fotoja ku të dy kanë komunikuar është bërë virale nëpër rrjete sociale, ku të gjithë e vlerësojnë yllin e popit për këtë këshillë dhe mendojnë se është shumë e vlefshme për çdo njeri që vuan prej një dashurie që nuk ka funksionuar siç duhet.