Ja kërkesa e Vuçiqit për serbët e Kosovës

Në mbledhjen e presidentit të Serbisë Aleksandër Vucic kanë qenë kandidatët për kryetar të komunave me shumicë serbe të Kosovës dhe në të ka marrë pjesë drejtori i zyrës për Kosovë Marko Gjuriqi dhe sekretari i përgjithshëm i presidentit Nikola Selakoviqi, përcjell Kosova.info.

Kryetari i Lista Serbe, Goran Rakiq, tha se në takim kanë marrë mbështetjen e pa rezervë për zgjedhjet lokale në Kosovë më 22 tetor.

“Presidenti ka pasur një kërkesë për ne: të jemi unik. Dhe do të jemi unik edhe më 22 tetor, këtë do ta tregojmë bashkërisht, do t’i dërgojmë vëllezërit tanë, motrat, të afërmit dhe miqtë në kutitë e votimit dhe tu tregojmë gjithë atyre që mendojnë ndryshe dhe që unitetin nuk e kanë prioritet, por për interesa të tyre, ku e kanë vendin dhe t’i dërgojmë në histori politike”, tha Rakiq. /KI/